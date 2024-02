Allu Tuppuraisen isoäiti oli lahkojohtaja naisille, joiden aran salaisuuden paljastuminen vei vankilaan

Myrttilaakso syntyy

Haureudesta linnaan

Useita syitä lahkojen väärinkäytösten takana

Myrttilaakso ei ole ainoa lahko, johon liittyy jotain seksuaalista, ja johon saattaa liittyä myös hyväksikäyttöä. Onko asia aina näin?



– Ei aina, mutta se on yksi näkökulma, joka sieltä nousee esille. Tähän on monenlaisia syitä, sanoo kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön tutkimuskoordinaatti Jussi Sohlberg.



– Lahkotyyppisillä liikkeillä on usein johtaja, joka on hyvin karismaattinen. Hän on henkilö, joka kykenee manipuloimaan ihmisiä.