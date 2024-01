Ällöttävä ilmiö leviää koululaisten keskuudessa Espoossa – varoituksia jo jaettu

WC-tilojen hävytön sotkeminen on noussut ongelmaksi niin kouluissa kuin liikuntahalleissa. MTV Uutisten saamien tietojen mukaan muun muassa espoolaisen urheiluseuran vanhempia on tammikuussa lähestytty aiheeseen liittyvällä sähköpostilla. Sähköpostin mukaan espoolaisessa Kameleonten-liikuntahallissa on havaittu "osumisongelma".

– Nyt alakouluissa leviävä trendi on saavuttanut myös liikuntahallit. Poikalapsilla on nyt päällä ilmiö, jossa kantta ei viitsitä nostaa ja pissitään kannen päälle sekä seinille ja lattialle. LePy on saanut asiasta kolme varoitusta. Harjoittelumme Kameleonten hallissa vaarantuu, vanhemmille lähetetyssä viestissä todettiin.

Urheiluseurassa reagoitiin

Leppävaaran Pyrinnön yli LePyn toiminnanjohtaja Marika Vilanen vahvistaa MTV Uutisille ongelman olevan todellinen. Seura on vastikään siirtynyt harjoittelemaan Kameleonten-halliin. Vilanen kertoo nähneensä omin silmin unisex-vessojen lainehtivan pikkupoikien harjoitusvuoron yhteydessä.

– Sanoin heille, että: "Minä tiedän, ettei teistä tätä kukaan ole tehnyt, eihän? Jos kuulette tai näette, että joku tekee näin, niin tulkaa heti kertomaan."

Noin viikkoa myöhemmin Vilanen kertoo saaneensa yhteydenoton hallin vastuuhenkilöltä. Liikuntahallissa käy niin salibandy-, telinevoimistelu-, futsal-, koripallo- kuin yleisurheiluseurojakin, eikä varmuutta sotkun aiheuttajista ole.

– Kun me olemme halliin siirtyneet, olen aika tiukasti laittanut viestiä valmentajille. Nyt tiistaina tuli tietoa hallin vastuuhenkilöltä, että vessat ovat jo kolmatta kertaa sotkussa, että voisimmeko toimia. Laitoin sitten viestiä aiheesta.

Koska hallilla käy paljon lapsia eri urheiluseuroista, on syyllisiä vaikea selvittää.

– Meillä on siellä hirveästi lapsia, enkä missään nimessä halua syyttää omia pelaajia. Mutta ihan yhtä todennäköisesti se voi olla joku meidän joukkueestamme, Vilanen toteaa.

Kouluissakin ongelmia: "Jopa ulosteella maalattu pitkin seiniä"

Kameleonten-hallin toimitusjohtaja Patrik Gustafsson kertoo MTV Uutisille viimeisimmän sotkemistapauksen sattuneen hallilla kuuden jälkeen tiistai-iltana. Gustafssonin mukaan vessassa oli sotkettu ja pissattu pitkin lattioita, eikä kyseessä ollut ensimmäinen kerta.

– Tällaisia, mitä kouluissakin on ollut. Ei ole viitsitty nostaa kantta, vaan pissattu kannen päälle. Monessa koulussa on ollut todella pahoja ongelmia. On jopa ulosteella maalattu pitkin seiniä.

Gustafsson kertoo kuulleensa, että vessoja on tietyissä kouluissa ollut välillä mahdoton käyttää, koska ne ovat olleet niin törkeässä kunnossa.

Pikkupoikien vanha jekutusilmiö

Kameleonten-hallissa vessat sijaitsevat salibandykentän kyljessä. Gustafssonin mukaan kyseisessä hallin osassa pelaavat lähinnä tytöt.

– Kyllä viesti sieltäkin suunnasta on ollut, että vessat ovat välillä sellaisessa kunnossa, ettei sinne halua mennä ollenkaan. Ja tytöt tuskin pissaavat pitkin seiniä.

Vaikka nykyään monet villitykset syntyvät sosiaalisessa mediassa, ei vessojen sotkeminen ole varsinaisesti mikään uusi ilmiö. Gustafsson itsekin kertoo muistavansa lapsuudestaan vastaavanlaisia tempauksia.

– Helppoa ja näkyvää vahingontekoa.

"En haluaisi mennä siihen, että pitää rangaista"

Espoolaisessa liikuntahallissa ongelma pyritään ratkaisemaan keskustelemalla treeniryhmien ja joukkueiden kanssa. Gustafssonin mukaan on tärkeää viestiä, mitä urheilevilta nuorilta odotetaan, ja mitkä ovat yhteiset pelisäännöt.

– Pidetään paikat kunnossa niin, että kaikki pystyvät nauttimaan niistä. On yhteinen vastuu olosuhteista.

Gustafsson toivoo ongelman ratkeavan puhutteluilla ja pelisäännöistä puhumalla. Ikävän sotkemisilmiön hän toivoo yksinkertaisesti loppuvan.

– Ei tässä muuta tavoitetta ole. En haluaisi mennä siihen, että pitää rangaista ja kieltää. Se on viimeinen keino.

