Allergikkoja vaanii nyt talvinen siitepöly-yllätys: "On tullut useampikin yhteydenotto"

Moni ei tiedä olevansa siitepölyallergikko

– On tullut useampikin yhteydenotto, että mitä tämä nyt on. Oireet ovat kuin olisi siitepölyallergia, mutta täällä on pakkasta ja talviset olosuhteet. Sitten voimme kertoa, että kyllä, se on ihan mahdollista.