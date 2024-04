Takatalvi ei tarjoa kuin hetkellisen helpotuksen allergikoille – näin siitepölykausi etenee

Etelä-Suomessa lepän kukinta on jo melko voimakasta ja parin viikon päästä kukinnan ennustetaan alkavan myös Keski-Suomessa.

Viiden jälkeen -lähetyksessä selvitettiin, millainen tämän vuoden siitepölykaudesta on tulossa ja miten oireita voi helpottaa.

Alma sai apua siedätyshoidosta

Pienestä pitäen siitepölyallergiasta kärsinyt Alma Ijäs kertoo, että huhtikuun alkuun mennessä hänelle on jo ilmennyt hieman allergiaoireita, mutta melko talvinen sää on taannut vielä sen, että ulkoilmasta on saanut nauttia pääsääntöisesti oireettomana.