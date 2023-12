Vahvat oluet kauppoihin, lonkeroa ei? Viranomainen perää lisätietoja

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Lakiehdotuksessa tulee kuitenkin vielä arvioida, mitä vaikutuksia tällä rajauksella on markkinoihin ja yritysten väliseen kilpailuun.

Arviointineuvoston suositus on, että hallitus täydentää esitysluonnosta ennen esityksen antamista.

Hallitus on laajentamassa alkoholin vähittäismyyntiluvan koskemaan enintään 8 prosenttia alkoholia sisältäviä käymisteitse valmistettuja juomia. Esimerkiksi perinteinen lonkero on kuitenkin valmistettu tislaamalla, joten se on jäämässä muutoksen ulkopuolelle. Nykyisin päivittäistavarakaupoissa ja kioskeissa saa myydä enintään 5,5 prosenttia alkoholia sisältäviä juomia riippumatta niiden valmistustavasta.