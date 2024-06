Alisa Vainio jännittää olympialaisten puolesta: "Ansaitsisin paikan"

Vainio jäi puolitoista minuuttia ennätyksestään, mutta juoksu vahvisti noususuunnan, joka hänellä on ollut kevään kilpailuissa.



– Aika kädenlämpöinen, mutta ihan jees, Vainio arvioi vauhtiaan.



– Alku oli mukulakivirallia, mutta kierrettävä lenkki oli ihan kiva. Siinä oli varjoa, suihkua ja vähän kaikennäköistä muutakin.



Vainio ei hurjistunut vauhdikkaan kärkiryhmän vauhtiin, ja omassa porukassaan hän joutui vauhdinpitäjän rooliin.



– Aika paljon vedin sitä meidän lössiä.



Vainio on näyttönsä antanut, ja hän toivoo pääsevänsä rankingin kautta Pariisin olympiamaratonille.



– Olen sitä mieltä, että ansaitsisin paikan, mutta minulta sitä ei kysytä. En osa sanoa, miten käy, mutta toiveissa se on.



Norjan Karoline Bjerkeli Grövdal voitti puolimaratonin ajalla 1.08:09. Romanian Joan Chelimo Melly sinnitteli hopealle ennen Ison-Britannian Calli Hauger-Thackerya.