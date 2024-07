Somevaikuttaja Joonas Pesonen sivalsi Teemu Selännettä, joka vastasi napakasti takaisin – Sirpa Selänteen somekohu paisuu

– Me on opetettu myös meidän lapsemme käyttäytymään ja heitä ei varmasti tulla näkemään missään mielenosoituksissa riehumassa ja vastustamassa virkavaltaa tai häiritsemässä tavallisten ihmisten arkea häiriköimällä julkisilla paikoilla.

– Itse vanhempana en hyväksyisi omien lasteni makaavan ajotiellä keltaiset liivit päällä ja ajattelevan, että se on ok. Miten ihmeessä se voi olla kenenkään mielestä oikein ja sallittua? Millainen vanhempi hyväksyy tällaisen käytöksen omilta lapsiltaan, Sirpa tilitti postauksessaan.

Teemu Selänne kommentoi Sirpa Selänteen kohupostausta – some raivostui: "Miksi aikuisen miehen pitää haukkua muita?"

Sirpan somepostaus on herättänyt paljon keskustelua puolesta sekä vastaan ja siihen on tullut alle vuorokaudessa yli 1 700 kommenttia. Sirpa ei nimeä kirjoituksessaan Elokapinaa, mutta moni kommentoija on ottanut sen puheeksi.