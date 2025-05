Aleksi on Aurinkorannikon tunnettu delfiinikuiskaaja

Mikä ihme on delfiinikuiskaaja? Suomalainen Aleksi Typpö sai lempinimensä aloittaessaan veneristeilybisneksen Fuengirolassa. MTV Uutiset kävi selvittämässä, mistä on kyse.

Suomalainen Aleksi Typpö järjestää delfiiniretkiä ympäri vuoden suomalaisten suosimassa lomakohteessa Fuengirolassa Espanjassa.

Delfiinikuiskaaja-lempinimensä Typpö on saanut siksi, että hänellä on ainutlaatuinen kyky löytää delfiinejä. Parhaimmat mahdollisuudet niiden bongaamiseen ajoittuvat huhtikuulta lokakuulle.

MTV Uutiset kävi selvittämässä, pitääkö väite paikkansa. Lopputuloksen näet yllä olevalla videolla.

Typpö kertoo, että delfiinien lisäksi merellä saattaa tulla vastaan myös muita mielenkiintoisia näkyjä.

– Joskus olemme nähneet asiakkaiden kanssa jopa yli kymmenmetrisiä valaita. Pääsimme ihan niiden viereen veneellä, Typpö kertoo veneensä kannella Fuengirolan satamassa.

– Täällä on kyllä kaikenlaista merenelävää. Se on on aina yllätys, mitä nähdään, ja se on hauskaa.

Typpö on alueen suomalaisille varsin tuttu kasvo, ja suomalaisturistien ohella Typön palveluita ovat käyttäneet monet julkisuuden henkilöt.

– On täällä veneellä nähty formulakuljettajaa, kuuluisia laulajia ja jääkiekkoilijoita, Typpö luettelee.

DelfiinIen bongailun lisäksi veneretkiin kuuluu myös uimista, virvokkeita ja jopa karaokea.

Suomalaisturistit käyttäytyvät Typön mukaan pääosin hyvin, ja suuremmilta haavereilta on myös säästytty -- tosin muutama asiakas on tipahtanut matkan aikana mereen.

Mutta entä jos delfiinejä ei löydykään? Typpö kertoo yllä olevalla videolla, miten suomalaiset suhtautuvat näihin tilanteisiin.