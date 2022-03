Aleksanteri-instituutin johtaja: Lukashenka on "ratkaisevalla tavalla Venäjän armoilla"

Hyökkäys ei yllättänyt, kärsimykset järkyttivät

– Tämä on epämiellyttävä ja karmea esimerkki siitä, että kylmän sodan päättymisen jälkeen Euroopan turvallisuusjärjestelmän rakentaminen on epäonnistunut. Tietysti Venäjä kantaa ainoan syyllisen taakan hyökkäyksestä, mutta tämä on pitkän kehityksen tulos. Kierre pääsi pahenemaan, ja Krimin miehitys oli näin jälkeen päin katsottuna lopunajan alkua.

Lukashenkalla ei ollut vaihtoehtoja

– Me emme tiedä sitä, miten paljon Valko-Venäjän armeija on Venäjän ohjailtavissa. Samat sotakoulut he ovat joka tapauksessa käyneet, ja heillä on käytännössä sotilasliitto olemassa.