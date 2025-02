Putinin luottomies loisti NHL:ssä

NHL-jääkiekkoliigan Washington Capitalsin venäläistähti Aleksandr Ovetshkin otti aimo harppauksen sunnuntaina matkallaan liigan kaikkien aikojen ykkösmaalintekijäksi. Ovetshkin, 39, kuritti Washingtonissa vieraillutta Edmonton Oilersia kolmella maalilla Capsin musertaessa vieraansa 7–3.

Ovetshkin on nyt enää 13 maalin päässä NHL-ennätyksen rikkomisesta. Liigan suurikoni Wayne Gretzky takoi huikealla NHL-urallaan 894 maalia runkosarjapeleissä, Ovetshkinilla on nyt 882 runkosarjamaalia. Hattutemppuja miehellä on nyt 32, kun Gretzky kirjasi niitä 50.

Ovetshkin on tukenut Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia avoimesti sen Ukrainassa harjoittamasta julmasta hyökkäyssodasta huolimatta. NHL:ssä venäläispelaajat ovat saaneet pelata vapaasti, kun monessa urheilulajissa venäläisurheilijoiden esiintymistä on rajoitettu Venäjän hyökkäyssodan takia.