Aleksandr Ovetshkinille iso takaisku – tilastoista paljastui uskomaton fakta

Ovetshkin on nakuttanut tällä kaudella jo 15 maalia 18 ottelussa ja näin ollen hän on päässyt jo todella lähelle Wayne Gretzkyn kaikkien aikojen NHL-maaliennätystä. Ovetshkin on tällä hetkellä 26 maalin päässä Gretzkyn legendaarisesta lukemasta 894.