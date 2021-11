Aleksandr Bolshunov vei venäläisnäytöksen nimiinsä Rukan tynkäkisassa – Iivo Niskaselta terävä piikki tuomaristolle

– Jotkut ajattelevat, että terveys on tärkeämpi kuin raha, Niskanen lähetti terveisiä Kansainvälisen hiihtoliiton suuntaan.

– Päätös perustuu siihen, että täällä on hirvittävän kylmä. Lämpötila voi olla sääntöjen rajoissa, mutta hiihtäjien mielestä jo eilen oli kamalan kylmä ja se tuntui heidän keuhkoissaan. Heillä on tärkeitä viikonloppuja edessä, eivätkä he halunneet ottaa riskejä kylmässä.