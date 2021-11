Aleksander Barkov nousi Olli Jokisen rinnalle – Eetu Luostarinen viimeisteli onnekkaan voittomaalin

Barkov nousi maaleillaan tasoihin Floridan kaikkien aikojen maalintekijän Olli Jokisen kanssa. Molemmilla on kasassa 188 osumaa.

Florida on voittanut kymmenestä tällä kaudella pelaamastaan ottelusta peräti yhdeksän. Joukkueen kahdeksan voiton putki katkesi edelliseen otteluun, jonka Boston Bruins vei voittolaukauskisan myötä. Floridalla on kasassa kuusi kotivoittoa ja se on seurahistorian kovin kotipelien startti.