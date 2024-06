Naisen alastonkuvat julkaistiin luvatta netissä – kiinni otettu ME-urheilija kävi hurjaksi

Kampitusyritys ja lukituksen murtaminen

Cohen alkoi vastustaa poliisia, kun virkavalta lähestyi häntä Floridan Coconut Grovessa ja kertoi, että hänet on pidätetty.

Muun muassa seksuaalisesta kyberhäirinnästä, tietokoneen käyttäjiin kohdistuvista rikoksista ja virkavallan vastustamisesta syytetty Cohen joutui vankilaan. Sittemmin hänelle on myönnetty 3 300 dollarin takuut ja häntä on käsketty pysymään erossa ex-poikaystävästään ja tämän tyttöystävästä.

Cohenilla on Instagramissa peräti miljoona seuraajaa. Hän on tehnyt voimanostossa useita maailmanennätyksiä, esittelynsä mukaan 25, ja hän on myös ammattinyrkkeilijä.