Alakoululaiset nuoret ryhtyivät viikoissa yrittäjiksi – finalistit jakoivat menestyvän liikeidean saloja: "Kestävä kehitys kannattaa"

Helsingin Triplassa on kova tohina päällä. Ympäri Suomea kerätyt nuoret bisnesnerot ovat päässeet esittelemään tuotteitaan ja pitchaamaan yritysideoitaan tiukalle tuomaristolle.

Nuori Yrittäjyys ry:n järjestämään Pikkuyrittäjät-kisan finaaliin pääsi tänä vuonna viisi 4.–6.-luokkalaisten perustamaa yritystä. Esillä on koriste-esineitä, hiustuotteita, koruja, kynttilöitä ja saippuaa.

Jokaisella yrityksellä on tarkkaan mietitty brändi, hinnasto ja tarina. Koulussa käytävä vapaaehtoinen ohjelma on 18 tuntia kestävä, mutta monella ideaa on hiottu kotonakin.