Älä yritä lievittää esiintymisjännitystä näin: "Tuhoon tuomittu ajatus"

Kädet tärisevät, kainalot hikoilevat, sydän pamppailee, ääni tärisee. Esiintymistä edeltävä jännitys on monelle tuttua monista eri tilanteista. Stressiä voi aiheuttaa esimerkiksi puheen pitäminen tai vaikka asiansa esitteleminen työpalaverissa.

– On ihan tuhoon tuomittu ajatus, että yrittää vain olla jännittämättä. Mieluummin niin, että tämä on sellainen tietty energiabuusti, jonka saan ja sitten katsotaan, mitkä ovat niitä haitallisia elementtejä, joita on opittu, Sibelius-akatemian esiintymis- ja oppimisvalmennuksen lehtori Päivi Arjas sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.