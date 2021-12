Poliisilta lista: Näitä asioita kaipaat, kun jää pettää allasi

Jäällä liikkuvan turvavarustus Jäänaskalit ovat jäällä liikkujan perusturvallisuusvaruste. Naskaleita tarvitsevat niin pilkkijät kuin retkiluistelijatkin. Naskalit pidetään helposti saatavilla, esimerkiksi kaulassa roikkumassa. Jään pettäessä naskalit isketään jään reunaan ja niiden avulla kavutaan hyisestä vedestä kantavalle jäälle. Joissakin naskaleissa on mukana hätäpilli, jonka ääni kantaa kauas. Naskaleissa tärkeitä ominaisuuksia ovat: Piikkien kestävyys: piikki ei saa irrota kahvasta, kun naskali lyödään jäähän ja sen avulla vedetään veden varaan joutunut jäälle.

Kahvat eivät saa olla liukkaat, vaan niistä on saatava hyvä ja pitävä ote.

Naskaleissa on oltava hyvä kiinnitys. Naskalit eivät saa irrota vapaasti roikkumaan, jolloin on vaara pistää piikillä itseään. Hätätilanteessa kiinnitys on saatava helposti auki ja naskalit nopeasti käyttöön.

Naskaleissa on oltava säädettävä hihna kaulan ympäri. Naskalien on roikuttava oikealla korkeudella rinnan kohdalla, jolloin ne saadaan nopeasti käyttöön. Jääpiikki tai -sauva on tukeva teräskärkinen sauva, joka läpäisee 5 senttimetrin jään yhdellä iskulla. Sen avulla voi kokeilla jään kestävyyttä ja myös hädän tullen auttaa itsensä tai toisen ylös avannosta. Tavallinen puukeppikin on parempi kuin ei mitään. Heittoköysi pidetään helposti saatavilla, esimerkiksi repun sivutaskussa. Sen avulla jäihin pudonneen voi auttaa takaisin. Reppu, joka on varustettu lannevyöllä tai haarahihnalla. Reppu toimii kellunta-apuna, kun siihen on pakattu vesitiiviiseen pussiin varavaatekerta ja pyyhe. Muovisella pillillä hälytetään apua. Lähde: Itä-Suomen poliisilaitos