Väistyvän sisäministeri Mykkäsen mukaan Isis-leirin naisia ei pidä hakea Suomeen: "He ovat itse valinneet tiensä – viheliäinen pulma vihreiden ministereille"

Al-Holin leirillä Syyriassa on tällä hetkellä 11 suomalaista naista ja 33 lasta.

Aamun Huomenta Suomessa vierailleen toimitusministeriön sisäministeri Mykkäsen mukaan väistyvän hallituksen periaatteena on ollut, ettei matkustuskiellossa olevalle konfliktialueelle menneitä aikuisia lähdetä hakemaan.

– Varsinkin kun on osallistunut itse konfliktin aiheuttamiseen Isisin riveissä. He ovat itse valinneet tiensä, ja moni saattaisi käyttää tätä myös matkustustapana rekrytointialueen ja konfliktialueen välillä. Valitettavasti tätä on tapahtunut aiemmin palanneiden kohdalla.