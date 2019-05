Aku Hirviniemi avautuu oikeudenkäynnistään somessa: "En ole tehnyt mitään, mikä olisi katsottavissa rikokseksi"

Syyttäjä näki erittäin tärkeän yleisen edun?



Jotta syyttäjä voi viedä asian oikeuteen asianomistajan tahdosta riippumatta, on uhrin oltava alaikäinen, tai syyttäjä on katsonut, että erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista. Tässä vaiheessa ei tiedetä, millainen peruste asiassa on ollut.