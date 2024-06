Aktivistit töhrivät kuningas Charlesin ensimmäisen virallisen muotokuvan Lontoossa

Animal Rising -eläinoikeusryhmän aktivistit ovat vandalisoineet kuningas Charlesin ensimmäistä virallista muotokuvaa, joka on parhaillaan esillä lontoolaisessa galleriassa. Yleisöllä on ollut vapaa pääsy monarkin muotokuvan luokse, joka on esillä Lontoon keskustassa sijaitsevassa Philip Mould -galleriassa 21. kesäkuuta asti.

Teolla haluttiin kiinnittää huomiota ryhmän sunnuntaina julkaisemaan uuteen raporttiin, jossa tutkittiin 45 maatilaa ja niiden hyvinvointistandardeja, jotka on taattu Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) -järjestön toimesta. Organisaatio on hyväntekeväisyysjärjestö, joka edistää eläinten hyvinvointia.