Näin kuningas Charlesin muotokuvaa vandalisoineet aktivistit suorittivat tekonsa

Aktivistit halusivat kiinnittää teollaan huomiota Animal Rising -ryhmän sunnuntaina julkaisemaan uuteen raporttiin, jossa tutkittiin 45 maatilaa ja niiden hyvinvointistandardeja, jotka on taattu Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) -järjestön toimesta. Organisaatio on eläinten hyvinvointia edistävä hyväntekeväisyysjärjestö.