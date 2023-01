AKT valmistautuu käyttämään raskasta lakkoasetta, jos palkka ei nouse tarpeeksi – seuraavan viikon käänteet ratkaisevat

– Erikoiseksi työmarkkinatilanteen tekee se, että kaikkien alojen työnantajat tuntuvat ulkoistaneen päätäntävaltansa teknologiateollisuudelle. Vaikuttaa, että todellinen vastapuoli meillekin on siis Teknologiateollisuuden työnantajat ja tällä kierroksella työehtosopimusten ratkaisut tehdään järjestään valtakunnansovittelijan toimistossa, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

Seuraava viikko ratkaisee

AKT:n mukaan seuraava viikko voi olla ratkaisevana. Mikäli edistystä ei synny ennen kuun vaihdetta, AKT on valmis työtaisteluihin. AKT:n sopimusalojen työehtosopimukset ja työrauhavelvoite päättyvät valtaosin tammikuun lopussa.

– Palkkojen ja työehtojen on oltava riittävällä tasolla, jotta uusia sopimuksia saadaan solmittua, Kokko sanoo.

AKT ry on noin 45 000 jäsenen ammattiliitto.

Ratkaiseva sovittelu alkaa

Tilanne on hankala, koska taantumahuolien takia työnantajat kavahtavat suuria palkankorotuksia. Samalla inflaatio on kuitenkin syönyt merkittävästi palkansaajien ostovoimaa, mikä on vaikuttanut monen perheen arkeen.