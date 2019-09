Akne heikentää itsetuntoa ja elämänlaatua, eikä sitä paranneta ruokavaliolla – moni hoitaa ihoaan väärien uskomusten perusteella: "Tieteellinen näyttö näiden hoitojen tehosta on vähäistä tai olematonta"

Akne on sisäsyntyinen tauti, jolla ei ole loogista syytä. Syntymissyystä on monia teorioita, mutta kukaan ei voi sanoa varmaksi, mistä puhkeaminen johtuu.

– Se tiedetään, että on olemassa perinnöllinen taipumus. Lisäksi on olemassa aknea pahentavia tekijöitä, kuten rasvaiset ihotuotteet tai mekaaninen hankaus, sanoo ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Alexander Salava.

Akne voi aiheuttaa psykososiaalista kärsimystä ja psyykkisiä ongelmia kuten masennusta. Se voi myös vaikuttaa minäkuvaan tai rajoittaa sosiaalisia suhteita. Asiaa ei helpota se, että aknen tyypillisin puhkeamisaika eli nuoruus on muutenkin herkkää aikaa.

Aikuisiän aknea yhä useammalla

Kyrklund kertoo, että American Academy of Dermatology -organisaation tilastojen mukaan aikuisiän aknen esiintyvyys on nousussa. Uusien tilastojen mukaan aikuisista yhdysvaltalaisnaisista 15 prosentilla esiintyy aknea.

– Meidän (suomalaisten) ruokavaliomme ja elämäntyylimme on varsin samansuuntainen yhdysvaltalaisten kanssa, joten ihotaudeissa pitkälti samat trendit ovat valloilla, Kyrklund sanoo.

Aikuisiän akne voi olla nuoruudesta jatkuvaa tai vasta vanhemmiten puhkeavaa. Kyrklundin mukaan aikuisiän aknessa hormonien merkitys on suuri. Akne voi puhjeta synnytyksen tai imetyksen jälkeen tai yhdistelmäehkäisyn vaihtamisen tai lopettamisen yhteydessä. Lisäksi merkittävä osatekijä on stressi.

Kaiken kaikkiaan aknea on elämänsä aikana noin 60–80 prosentilla ihmisistä. Suurinta esiintyvyys on teineillä: murrosiän lopulla aknea on yhdeksällä kymmenestä.