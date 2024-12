Aki Riihilahdella oli mukanaan kainalosauvat, kun hän asteli Linnan juhliin Katri-vaimonsa kanssa.

Katri ja Aki Riihilahti saapuivat juhlistamaan Suomen itsenäisyyttä Linnan juhliin. Akilla oli mukanaan kaksi kainalosauvaa, jotka oli koristeltu vihreällä glitterillä. Katri puku oli niin ikään vihreä ja kimaltava, joten sauvat oli selkeästi ajateltu siihen sopiviksi.

Pariskunta sai esikoisensa syyskuussa 2024. Akilla on lisäksi aiemmasta liitostaan kaksi lasta.

– Kyllähän tämä Suomi on niin toimiva yhteiskunta. Se, mistä tykkään, niin suomalaisista ihmisistä ja lähiverkostamme. Meillä on kolme ihanaa lasta, joiden kanssa pystymme molemmat toteuttamaan itseämme: Katri tanssissa ja minä jalkapallossa. Saadaan perhearki tasapuolisesti tehtyä, Aki kertoi.

– Äitiys on ihanaa ja kauhean kiitollinen siitä, että se on mahdollista. Se ei ole itsestään selvä asia. Se on tuonut meille paljon onnea. Se on sujunut hienosti, Katri kertoi.