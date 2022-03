Työllisyys nyt parempaa kuin ennen koronakriisiä – ekonomisti ei usko sodan juuri heikentävän näkymiä

– Sota tulee heikentämään työllisyysnäkymiä vain maltillisesti, ja lähtötilanne on erinomainen, Appelqvist tviittasi .

Appelqvist huomautti, että työllisyyden trendi ylittää jo selvästi koronakriisin alkua edeltäneen tason ja on vertailukelpoisen mittaushistorian korkein. Vastaavia lukemia ei ole mitattu 2000-luvulla.

Samalla työvoiman kysyntä on jatkunut voimakkaana ja uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin helmikuussa 122 000.

Työvoimapula riesana

– Inflaation kiihtymisen ja kasvun hidastumisen osalta kriteerit todennäköisesti täyttyvät, mutta työllisyyskehitys on juuri nyt niin hyvää, että puhe stagflaatiosta on ennenaikaista. Merkittävämpi ongelma Suomelle on edelleen työvoiman saatavuus, Appelqvist kirjoitti katsauksessaan.