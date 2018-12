Ajautuuko Yhdysvallat sisäiseen kulttuurisotaan? ”Iso joukko kansakunnasta ei kunnioita presidenttiään”

Osapuolia erottaa hänen mukaansa juuri näkemys siitä, millainen maa Yhdysvallat on tai sen pitäisi olla. Kärjistäen rannikoiden asukkailla on halu siirtyä eteenpäin kohti uutta, kun keskilännessä toivotaan palaamista ”aitoihin” Yhdysvaltoihin, tai ainakin vanhan säilyttämistä ennallaan.

Presidentti ei yhdistäkään kansaa

Aaltolan mielestä poliittinen keskusta on heikentynyt Yhdysvalloissa, ja keskustelu on muun muassa teknologian kehittymisen myötä kuppikuntaistunut. Jopa presidentin kaltaiset, ennen Yhdysvaltoja yhdistäneet symbolit ovat heikentyneet aiheuttaen lisäkitkaa.

Presidentti puhuu omilleen

Jos presidentin rooli on aiemmin ollut yhdistää kansakuntaa, ei Trump ole pyrkinyt luovimaan keskitielle. Vaikka viestejä on aiemminkin kohdistettu omille kannattajille ja oman kohderyhmän tyytymättömyyttä on sanoitettu, on Trump tehnyt sen huomattavasti edeltäjiään räikeämmin.