Yhdysvaltain tulevalla presidentillä Joe Bidenilla on edessään kova haaste poliittisesti jakautuneiden yhdysvaltalaisten yhteenkuromisessa

Heiskasen mukaan puheissa Yhdysvaltain kahtiajakautumisesta unohdetaan helposti se, että kahden leirin puoluejärjestelmän lisäksi maassa on useita toimijoita, jotka ajavat eteenpäin eri asioita. Asetelma on monimutkainen.Bidenin haasteena on avata vuoropuhelu näiden ryhmien välille.