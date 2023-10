Mitä ihmettä? Superjulkkis seurasi Mikko Rantasen dominointia epätavallisessa asusteessa

– On mahtavaa, että hän osoittaa kannustusta AIK:lle. Herranjumala, hän on maailmantähti, AIK:n markkinointiosaston Anton Johnson sanoo Expressenin mukaan .

– Hän oli tällä katsomassa yhtä ottelua. En ole ihan varma kenet kohtasimme, mutta luulen, että se oli Västeråsia vastaan viime vuonna. Jos en näe ihan väärin, on kyseessä viime vuoden pelipaita, Johnson kertoo.

– Juttelemme mielellämme hänen kanssaan, On vain hienoa, että tuollaiset ihmiset, joita ei liitetä AIK:hon tulevat tänne katsomaan otteluita. Hän on tervetullut Hovetiin, kun haluaa, Johnson lähettää terveisiä Ferrellille.

Ferrell on ennenkin tehnyt yllättäviä Ruotsi-tempauksia. Esimerkiksi ennen vuoden 2021 EM-kisoja hän lähetti kannustusviestin Ruotsin maajoukkueelle. Syy siihen löytyy Ferrellin kumppanista. Hän on naimisissa ruotsalaisen Viveca Paulin kanssa, ja heillä on kolme yhteistä lasta.