NHL:stä kajahtaa: Suomalaistähti kaupattu

Suomalaishyökkääjä Erik Haula on kaupattu NHL:ssä New Jerseystä Nashvilleen.

Haula, 34, edusti New Jersey Devilsiä kolmen edellisen kauden ajan.

Nashville nappasi suomalaisen riveihinsä ja laittoi toiseen suuntaan puolustaja Jeremy Hanzelin sekä neljännen kierroksen varausvuoron kesän 2025 draftista.

Predators on Haulalle tuttu porukka, sillä hän on pelannut joukkueessa aiemmin kauden 2020–2021.

Porilaislähtöinen kiekkoilija on tehnyt jo tässä vaiheessa komean NHL-uran. Hän on pelannut 759 ottelua Minnesotan, Vegasin, Carolinan, Floridan, Nashvillen, New Jerseyn ja Bostonin paidoissa. Tehopisteitä on syntynyt 337.

Haula oli mukana Leijonissa helmikuun 4 Nations -turnauksessa. Tuleva kausi on Haulan nykyisen kolmivuotisen NHL-sopimuksen viimeinen.