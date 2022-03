VR kertoi, kuinka moni Allegrolla Suomeen saapuneista on ollut venäläisiä – Pietarin suuntaan kulkijoita on ollut vähän

VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuomisen mukaan syy keskeytykseen on taloudellisissa pakotteissa.

Kyytiin mahtuisi enemmänkin matkustajia

Yhteen Allegro-junaan mahtuu noin 330 matkustajaa. Tuomisen mukaan Allegron käyttöaste Pietarista Helsinkiin on ollut viimeisen parin viikon ajan noin 60 prosenttia.

Tuomisen mukaan Pietarista Helsinkiin tulleista matkaajista noin kaksi kolmasosaa on ollut Venäjän kansalaisia ja yksi kolmasosa suomalaisia ja kaksoiskansalaisia, esimerkiksi Venäjän ja Tanskan kansalaisia.

– Matkaajan on täytynyt olla joko olla Suomen tai Venäjän kansalainen että on päässyt junaan ja se taas on johtunut koronarajoituksista.