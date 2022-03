Jan odotti Helsingin rautatieasemalla ruusu kädessään morsiantaan Pietarista: "Tämä oli ainoa tapa päästä EU:hun"

Saksalainen Jan on tullut venäläistä morsiantaan vastaan. Hänen tietojensa mukaan nainen oli iltapäiväkolmelta saapuvan matkustajajunan kyydissä, mutta mies sanoo, ettei uskonut asiaa todeksi ennen kuin saa halata tyttöystäväänsä.

– Toivon, että kaikki sujuu hyvin, mutta on liian paljon huonoja kokemuksia. Lento peruttiin ja tämä oli ainoa tapa päästä EU:hun, pelkällä etunimellään esittäytyvä Jan sanoo STT:lle.

Pariskunta menee naimisiin Saksassa

Tyttöystävä matkustaa Suomeen toiseksi viimeisellä Allegro-vuorolla ennen liikenteen keskeytymistä. Parin on määrä jatkaa matkaa Saksaan, jossa he voivat mennä naimisiin. Häitä on Janin mukaan valmisteltu jo kaksi vuotta.