Hermes laukaisi melkoisen nousun IPK:ta vastaan jääkiekon Mestis-ottelun kolmannessa erässä. Kolmen maalin tappioasema kääntyi 5–4-voitoksi Topi Puikkosen lateossa suurena sankarina hattutempun.
Kokkolassa tapahtui marraskuisena tiistai-iltana.
Kotiyleisön mielissä kolkutteli varmasti alakulo, kun Rrahim Curri siirsi vieraspoppoo Iisalmen Peli-Karhut 4–1-johtoon kolmannessa erässä ajassa 43.10.
Se olisi tässä. Uusi tappio. Sarjapisteet lähtisivät Iisalmeen.
Niin ei käynyt.
"Topi Puikkonen on kyllästynyt häviämään"
Hermes-hyökkääjä Topi Puikkonen otti tahtipuikon hyppysiinsä.
48.57: 2–4.
51.07: 3–4 ylivoimalla.
Eemeli Takala vastasi välissä tasoituksesta ajassa 55.40.
Sitten oli jälleen Puikkosen vuoro ylivoimalla. 22-vuotias peluri ohjasi Tuomas Nissisen kudin taitavasti uuniin, kun varsinaista peliaikaa oli jäljellä vain 11 sekuntia.
Hattutemppu kasaan. 5–4. Puikkonen oli nostanut kokkolalaiset miltei omakätisesti voittoon.