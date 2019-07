Äitiyspakkauksen ruokalapun väristä ja taskusta syntyi muhkea 200 000 euron riita – "Tuote on esteettisesti keskimääräistä tasoa"

– Voittaneen tarjoajan ruokalapussa tasku on ollut tarjouspyynnön vastaisesti ruokalapun takana. Lisäksi voittaneen tarjoajan ruokalappu on ollut tarjouspyynnön vastaisesti vaaleansävyinen, markkinaoikeudelle jätetyssä valituksessa todetaan.

"Ei vaikuta oikeudenmukaiselta"

– Kaula-aukon mitoitus on ollut normaali mitoitus alle 1-vuotiaan ruokalapulle, ja tarjouspyynnössä on pyydetty nimenomaan alle 1-vuotiaalle sopivaa ruokalappua eikä taaperokoon mallia, jota muut tarjoajat ovat ilmeisimmin tarjonneet, Rhymetime perusteli markkinaoikeudelle.

"Tuote on esteettisesti keskimääräistä tasoa"



– Lisäksi esteettisyyden käyttäminen yhtenä laatukriteerinä on ollut omiaan antamaan hankintayksikölle rajoittamattoman valinnanvapauden, ja siten sen käyttäminen vertailuperusteena on ollut tarjoajia syrjivää.

Arviointi perustui objektiivisiin seikkoihin

– Vastaavalla tekniikalla toteutetut ruokalaput on valittu äitiyspakkaukseen vuosina 2016 ja 2017, jolloin tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty ruokalapun taskun osalta sama vaatimus kuin nyt kysymyksessä olevassa kilpailutuksessa, Kela perusteli.

"Värin ja kuvion poika- tai tyttömäisyys ei tee tuotteesta sopimatonta"



– Kysymyksessä olevassa hankinnassa esteettisyys on seikka, jolla on äitiyspakkauksen saajana oleville edunsaajille suuri merkitys. Monelle edunsaajalle tuotteiden esteettisyys on ratkaisevassa asemassa, kun he päättävät, ottavatko he äitiysavustuksen rahana vai äitiyspakkauksena”, Kela totesi vastauksessaan.