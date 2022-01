Vanhus surmattiin selittämättömästi omaan kotiinsa Mikkelissä – nyt putkassa istuu "ihan normaali kaveri", joka ei suostu puhumaan asiasta mitään

Selittämätön tapaus

Häkkisen mukaan henkirikoksesta epäilty mies ei ole poliisin vanha tuttu. Myöskään uhri ei tiettävästi tuntenut miestä millään tavalla. He eivät polisiin käsityksen mukaan olleet siis olleet aiemmin missään tekemisissä toistensa kanssa.

Niin ikään pois on pystytty sulkemaan taloudellinen motiivi. Uhrin asunnosta ei ollut hävinnyt mitään, vaikka vietävää olisi Häkkisen mukaan ollut.

Epäilty vaikenee tapahtumista

Henkirikoksesta epäilty mies ei ole siis suostunut poliisikuulusteluissa puhumaan aiheesta juuri mitään. Mies on ollut tutkintavankeudessa viime viikon perjantaista lähtien.

– Kyllä hän periaatteessa puhuu ja on yhteistyökykyinen, mutta tästä asiasta hän ei sano mitään. Me emme tiedä hänen näkökantaansa ollenkaan. Motiivi on ihan pimennossa, Häkkinen sanoo.