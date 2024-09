Äiti joi odottaessaan Eevaliisaa, näin se vaikuttaa hänen arkeensa: "Alkoholi on sikiölle pahempi kuin mikään huume"

– Aivot kehittyvät koko sikiön ajan ja siksi alkoholi on kaikista pahin, pahempi kuin mikään huume sikiölle, Somer toteaa.

Nwogun lapsuudessa FASD vaikutti muun muassa vuorovaikutustilanteissa, mikä ilmeni erityisesti koulussa haasteina, mutta on se yhä jatkuvasti läsnä.

"Jokaisessa koululuokassa voi olla yksi alkoholille sikiöaikana altistunut"

– Kun sain tietää, mikä on haasteitteni nimi, ymmärsin, että en ole tyhmä. Pystyin ymmärtämään diagnoosiani ja hakemaan tukea ja löytämään keinoja, joilla pärjään.

– Meidän arvio on, että jokaisessa koululuokassa voisi olla yksi alkoholille sikiöaikana altistunut. Diagnosointi on vaikeaa, koska pitäisi tietää, että äiti on juonut.