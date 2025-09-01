Äiti imetti vauvaansa ja nukahti – syyttäjä ei nosta syytteitä vauvan kuolemasta Oulussa

Syyttäjä jätti syytteet nostamatta äitiä vastaan, vaikka katsoi että todennäköiset perusteet epäillä äitiä rikoksesta täyttyivät.

Syyttäjä on jättänyt syytteet nostamatta tapauksessa, jossa Oulun Kaijonharjun asunnosta löydettiin kolmekuinen vauva elottomana muutama päivä ennen vappuaattoa vuonna 2024.

Poliisi epäili lapsen äitiä ensin taposta ja myöhemmin asian yksityiskohtien tullessa ilmi kuolemantuottamuksesta.

Syyttäjän mukaan vauvan äitiä olisi todennäköiset perusteet epäillä tutkitusta rikoksesta, ja syytteiden nostaminen olisi mahdollista.

Syyttäjä katsoo, että kuolema on aiheutunut kaatumistilanteesta, johon ei ole tutkinnan perusteella osoitettavissa liittyvän päihtymystä.

Näin äiti kertoi kuulusteluissa

Kuolleen vauvan äiti kertoi kuulusteluissa, että hän oli imettänyt vauvaa sängyssä makuulla, nukahtanut hetkeksi ja huomannut, ettei vauva hengittänyt.

Hän arveli, että vauva oli ehkä jäänyt hänen alleen nukkumisen aikana.

Äiti nousi nopeasti sängystä vauvan kanssa, liukastui ja kaatui. Vauva jäi kaatumisessa naisen alle.

Vauvan äiti kertoi, että kaaduttuaan hän yritti ensin tuloksetta etsiä puhelintaan soittaakseen ystävälleen ja hätäkeskukseen.

Ystävä kertoi kuulusteluissa, että hän saapui asuntoon tapahtuman jälkeen, ja vauva makasi sängyllä.

Vauvaa oli yritetty ystävän läsnäollessa elvyttää hätäkeskuksesta saatujen ohjeiden mukaisesti.

Ei pelkkä tapaturma

Syyttäjän mukaan äidin kertomuksen mukaan on todennäköiset perusteet epäillä, että äidin toimintaan kaatumiseen liittyen on sisältynyt huolimattomuutta.

Rikoslain mukaan kuolemantuottamukseen syyllistyy se, joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toisen kuoleman.

– Pienen vauvan käsittelyn edellyttämä erityinen varovaisuus olisi todennäköisesti voinut olla huolellisempaa eikä kyse ole ainakaan selkeästi puhtaasta tapaturmasta, syyttäjän päätöksessä kirjoitetaan.

Syytteitä ei kuitenkaan nosteta, sillä syyttäjän mukaan oikeudenkäynti ja rangaistus olisivat kohtuuttomat vauvan äidille ottaen huomioon lapsen menetys.