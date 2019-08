Airiston veneturmassa kuolivat veljekset, molemmat olivat kokeneita veneilijöitä – uhrin ystävä aikoo laittaa kansalaisaloitteen vireille: "Ketä tahansa ei saa päästää tappokoneiksi muuttuvien alusten ruoriin"

Purjeveneessä oli yhteensä kuusi ihmistä, joista kaksi keski-ikäistä miestä kuoli vammoihinsa. He olivat veljeksiä keskenään.

– Purjeveneessä olijat ovat kokeneita veneilijöitä. He ovat saaristosta kotoisin ja veneilleet koko ikänsä. Tämä on todella traumaattista, ystävä sanoo.

Suuri koko- ja nopeusero

Uhrin tuttava on itsekin aktiivinen veneilijä ja hän epäilee veneiden joutuneen keskenään risteävälle kurssille aavalla merellä Seilin pohjoispuolella.

– Onnettomuuskuvista päätellen näyttäisi siltä, että moottorivene on tullut purjeveneen vasempaan kylkeen, eli näyttää siltä, että moottorivene olisi ollut väistämisvelvollinen.

Veneiden kokoero on erittäin suuri ja myös nopeus, millä ne kulkevat.

– Ilmeisesti purjevene on liikkunut moottorilla, mutta sen nopeus on kuitenkin vain maksimissaan 6 solmua. Tuollainen tehokas moottorivene kulkee 30-40 solmua, joten on selvää kumman tilanteessa tulee väistää, ystävä tietää.