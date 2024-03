Ainakin yksi sairaalan työntekijä yritti urkkia prinsessa Catherinen potilastietoja

Maailmankuulu yksityinen The London Clinic -sairaala, jossa prinsessa Catherinea hoidettiin tammikuussa vatsaleikkauksen takia, on käynnistänyt tutkinnan väitteiden vuoksi, joiden mukaan henkilökunta yritti päästä käsiksi hänen yksityisiin potilastietoihinsa.

Kyseisellä sairaalalla on maine, jonka mukaan he hoitavat hienovaraisesti niin kuninkaallista perhettä, entisiä presidenttejä, pääministereitä kuin julkisuuden henkilöitä.

Erään sisäpiirilähteen mukaan tämä on turvallisuusrikkomus ja todella vahingollinen sairaalalle, kun otetaan huomioon sen tahraton maine kuninkaallisen perheen hoitajana. Sairaalan johtajat ottivat yhteyttä Kensingtonin palatsiin välittömästi sen jälkeen, kun saivat tietää tapauksesta, ja vakuuttivat, että asia tutkitaan perusteellisesti. Lähteen mukaan koko hoitohenkilökunta on ollut täysin järkyttynyt väitteistä, ja heitä loukkasi suuresti se, että luotettu kollega saattoi mahdollisesti olla vastuussa tällaisesta luottamuksen ja etiikan rikkomisesta.

On rikos, jos National Health Servicen tai yksityisen terveydenhuollon henkilökunta pääsee käsiksi potilastietoihin ilman organisaation rekisterinpitäjän suostumusta. Suur-Lontoon poliisitoimi ei ole vahvistanut, onko sille ilmoitettu syytöksistä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston (ICO) tiedottaja puolestaan vahvisti, että he ovat vastaanottaneet rikkomusilmoituksen ja arvioivat annettuja tietoja.

The London Clinic kieltäytyi kommentoimasta kyseisiä väitteitä, mutta antoi lausunnon.

Catherinen on ymmärretty tietävän potilastietojensa salassapitorikkomuksesta. Hänet kotiutettiin sairaalasta 29. tammikuuta 13 yön jälkeen. Tarkempaa tietoa hänelle tehdystä operaatiosta tai sen syistä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Yksityinen The London Clinic on 56 huoneen sairaala, joka avattiin vuonna 1932. Siellä on hoidettu monia kuninkaallisia, kuten edesmennyttä kuningatar Elisabetia, prinssi Philipiä, prinsessa Margaretia sekä Yhdysvaltain edesmennyttä presidenttiä John F. Kennedyä. Kuningas Charles oli kyseisessä sairaalassa eturauhasen suurenemisen vuoksi samaan aikaan kuin Catherine. Charlesilla kerrottiin tuohon aikaan olevan myös syöpä.