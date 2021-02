Himalajan jäätikön romahduksen jäljiltä saattaa olla kateissa jopa 200 ihmistä – toistaiseksi seitsemän on ilmoitettu kuolleen

Toistaiseksi on ilmoitettu seitsemän ihmisen kuolleen ja kuuden loukkaantuneen, kertoi Times of India -lehti.

Tulvimista pystytty hillitsemään

Uttarakhandiin on julistettu hätätila. Myös naapuriosavaltio Uttar Pradesh on hälytystilassa. Jopa selvästi idemmässä olevan Biharin osavaltion pääministeri ilmoitti, että tilannetta on seurattava herkeämättä, jos tulvavedet päätyvät hallitsemattomasti sivujoesta pääjokeen eli osavaltion läpi virtaavaan Gangesjokeen.