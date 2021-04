Kymmeniä kuollut äkillisessä tulvassa Indonesiassa – lähes 10 000 taloa jäi veden alle

– Olemme löytäneet 44 kuollutta ja yhdeksän loukkaantunutta, mutta moni ihminen on yhä mudan alla, kertoo maan katastrofiviraston tiedottaja Raditya Jati.

Hänen mukaansa muta on peittänyt taloja alleen, ja siltoja sekä teitä on tuhoutunut saaren itäosissa. Huonojen kulkuyhteyksien vuoksi pelastusviranomaisten on ollut vaikea päästä saaren pahimmin kärsineille alueille.