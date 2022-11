Vastaamon tietomurron epäilty on nyt Europolin etsityimpien rikollisten listalla – tässä hän on

Poliisi on julkaissut Europolin välityksellä uusia kuvia miehestä. Aiemmin tiedotusvälineissä on ollut miehestä vain lähes 10 vuotta vanha kuva.

Europolin etsintäkuulutuksen mukaan Kivimäki on 192 senttiä pitkä ja vihreäsilmäinen. Kuvissa miehellä on pitkähköt hiukset. Kuvista uudemmassa hiukset on vaalennettu ilmeisesti värjäämällä.