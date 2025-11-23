Nigeriassa ainakin 50 lasta on päässyt omatoimisesti pakoon asemiehiltä, kertoo kristitty järjestö.

Asemiehet sieppasivat yhteensä yli 300 lasta ja 12 opettajaa Nigeriassa katolisesta koulusta perjantaina.

Perjantain tapaus on yksi suurimmista joukkosieppauksista Nigerian historiassa.

Samaan aikaan sunnuntaina Nigerian presidentti Bola Ahmed Tinubu kertoi viestipalvelu X:ssä, että aiemmin tällä viikolla kirkkoon tehdyssä hyökkäyksessä siepatut 38 ihmistä on pelastettu.

Presidentti ei kommentoinut sitä, miten siepatut pelastettiin tai maksettiinko heistä lunnaita.

– En anna periksi. Jokaisella nigerialaisella kaikissa osavaltioissa on oikeus turvallisuuteen, presidentti kirjoitti.

Lapset vietiin perjantain vastaisena yönä katolisesta koulusta maan länsiosassa sijaitsevassa Nigerin osavaltiossa.

Nigerian hallitus ei kommentoinut siepattujen kokonaismäärää, mutta presidentti sanoi viestissään, että 51 lasta on "saatu takaisin".

Presidentti perui G20-matkan

Kristityn järjestön mukaan siepatut lapset ovat 8–18-vuotiaita. Sieppauksen uhriksi joutui lähes puolet kohteeksi valitun koulun oppilaista.