Länsi-Afrikassa Nigeriassa aseistautuneet jengiläiset ovat siepanneet jälleen koululaisia.
Nigerin osavaltion viranomaiset kertovat, että oppilaita oli siepattu yöaikaan katolisen koulun asuntolasta Agwaran alueella.
Alueen katolinen kirkko tiedotti sittemmin, että hyökkääjät sieppasivat oppilaiden lisäksi koulun henkilökuntaa.
Viranomaistietoa siepattujen määrästä ei iltapäivällä ollut kerrottu, mutta nigerialaisen televisiokanavan mukaan heitä oli noin 50.
Osavaltion hallinnon mukaan koulu ei ollut noudattanut määräystä sulkea sisäoppilaitoksessa osavaltion tietyissä osissa turvallisuussyistä.
Aiempi vastaava tapaus tapahtui alle viikko sitten, kun aseistautuneet miehet sieppasivat 25 koulutyttöä ja surmasivat koulun henkilökuntaan kuuluneen ihmisen Kebbin osavaltiossa Nigerian luoteisosassa.
Vastaavanlaiset sieppaukset ovat lisääntyneet Nigeriassa viime vuosina.