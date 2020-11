Ainakin yksi kuollut Wienissä, lehtitietojen mukaan isku tehtiin synagogaan – useita laukausten ääniä videolla

Itävallan pääkaupungissa Wienissä on käynnissä suuri poliisioperaatio.

Ainakin yksi ihminen on alustavien tietojen mukaan kuollut.

Wienin poliisi on kertonut Twitterissä, että keskustassa on ammuttu laukauksia ja että ihmisiä on haavoittunut.