Aila-myrsky iskee rajuna: Näin varaudut siihen, jos maksukortit eivät toimi ja sähköt ovat poikki

– Jos on vauvoja kotona, niin vaipat on hyvä olla siellä olemassa, jos maksukortit eivät toimi ja sähköt ovat poikki.

Myrsky voi tuntua pk-seudullakin

– Ihan varmasti jotain syystuulia on luvassa huomenna Helsinkiin ja Espooseen. Ainahan ne irtokalusteet on hyvä ottaa silloin pihalta pois.

Pääkaupunkiseudulla asuva Taivassalo on varautunut kaiken varalta.

– Autossa on bensaa, jääkaapissa on vähän vettä ja muutakin juotavaa. Vauvallle on ne vaipat kotona, että ei tarvitse kaupassa käydä. Ruoka riittää ihan varmasti viikonlopunkin yli.