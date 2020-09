Märät kelit piinaavat: Viljelijät tutkivat sääkarttoja kauhunsekaisin tuntein – "Tämä on hermoa raastavaa aikaa"

Varsinais-Suomessa tilanne on vähintäänkin kehno, ja säätyyppiin tarvittaisiin viljasadon pelastamisen kannalta selkeä muutos. Salon seudulla tilaansa pitävän Ari-Pekka Kirjosen mukaan tilanne näyttää pahalta.

Märän viljan kuivaaminen hidasta ja kallista

Viljaa pystytään vaihtelevissakin keleissä puimaan, mutta kun vilja on puintihetkellä kosteaa, pitää se myös kuivata, eikä sekään ole ilmaista.

– Viljaa pystyy puimaan, mutta on eri asia, kuinka kannattavaa se on, koska kuivattamiseen tarvitaan öljyä tai sähköä, ja sekin maksaa. Elämme mielenkiintoisia aikoja, Kirjonen miettii.

Kirjosen pelloilla viljellään ohraa, kauraa, vehnää ja sokerijuurikasta. Viimeksi mainittu on pärjännyt hyvin, mutta perinteisten viljojen viljely on ollut haastavaa.

Pahimmin on kärsinyt vehnäsato, ja kevätsadosta jää saamatta jopa neljännes.

Vehnäsato kärsii pahimmin

Viljojen kasvuun on vaikuttanut ensin kesän kuiva ja sen jälkeen kylmä jakso sekä rankat sateet, minkä myötä viljat ovat tehneet sivuversoja, eikä vilja kypsy samaan aikaan.

– Tällä hetkellä pääsadosta on puitu vasta 45-50 prosenttia, kun normaalisti syyskuun puolivälin tienoilla puintuluku on noin 80 prosenttia.

Kasvustot on kasvaneet epätasaisesti, minkä takia tilanne on nyt poikkeuksellinen. Viljan pitää antaa kypsyä eli tuleentua, ja tällä hetkellä viljelijät voivat paikoin vain odottaa.

– Viljelijöille tämä on hermoa raastavaa aikaa. Pitää vain istua ja toivoa parasta, kun osa sadosta ränsistyy ja osa sadosta on vihreänä ja vasta tuleentuu. Pahinta tilanteessa on se, että tällä sateisella säätyypillä viljan laatu kärsii pahoin, Schulman kertoo.