Renault myymässä enemmistöosuutensa Lada-valmistajasta yhdellä ruplalla

Renaultilla olisi mahdollisuus ostaa osuutensa takaisin viiden tai kuuden vuoden kuluessa. Interfaxin mukaan tieto on peräisin Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriltä Denis Manturovilta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Credit Suissen analyytikot pitävät yhdellä ruplalla tehtävää kauppaa ja takaisinostomahdollisuutta positiivisena asiana. Heidän mukaansa Renaultin Venäjä-ongelman ratkaisu olisi näin askeleen lähempänä. Samalla se jättäisi oven auki Renaultin palaamiselle Venäjän-markkinoille, vaikkakin on varsin epäselvää, ”milloin Venäjän automarkkinat elpyvät ja geopoliittinen ilmasto jäähtyy.”

Renault kertoi maaliskuussa harkitsevansa 2,2 miljardin euron alaskirjausta Venäjän-toimintojensa keskeyttämisestä. Avtovazin tuotantoa on keskeytetty. Se on valmistanut Lada-, Renault- ja Nissan-merkkisiä autoja, ja työntekijöitä tehtaalla on ollut 35 000.