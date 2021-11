Aikooko tennislegenda pelastaa maailman? Teknavi esitti sähköautoja hehkuttavalle Rafael Nadalille kiperän kysymyksen

Teknavi oli ainoana suomalaismediana – ja harvalukuisessa joukossa koko maailman mittakaavassa, sillä se oli yksi ainoastaan 18:sta muusta median edustajasta läsnä, kun tennistähti Rafael Nadal sai itselleen Kian EV6 -täyssähköauton oman tennisakatemiansa tiloissa Mallorcan Manacorissa.

Kian ja espanjalaisen Nadalin yhteistyö alkoi jo ennen, kuin ”Rafa” oli suorittanut edes ajokorttia itselleen.

Teknavi ei päässyt laittamaan tennistähteä koville tenniskentällä, vaan teki sen lehdistötilaisuudessa. Se kysyi mieheltä, pelastavatko Kia, Nadal ja sähköautoilu maailman.

– Minulla ei ole täyttä tietoutta siitä, mutta sähköautot ja maailma ovat menossa siihen suuntaan, ja että se on tulevaisuus, Nadal linjaa.

– Se ei kuitenkaan ole pitkän aikavälin tulevaisuutta, vaan tulevaisuus on nyt. Uskon, että liikenne sähköistyy nopeasti. Toki se on vain henkilökohtainen mielipiteeni, hän jatkaa.

Tästedes vain sähköllä

Nadal, 35, lupautui tilaisuudessaan ajamaan Kia EV6:lla aina, kun kurvailee kotisaarellaan Mallorcalla. Matkan päällä satoja päiviä vuodessa viettävä tenniskenttien vasenkätinen taikuri kertoi valitsevansa reissuillaan ajoon aina sähkövaihtoehdon, kun se suinkin on mahdollista.

– Olen superonnellinen, kun saan tänään ensimmäisen oman sähköautoni käyttöön. En usko, että tulen enää ajamaan muilla kuin sähköautoilla.

Nadal kertoi Teknaville myös, että on sijoittanut vihreisiin energiamuotoihin mittavia tienestejään jo pitkään.

– Uskon, että se on ala, jolla on jatkuvan kasvun tie. Se on kehityksen suunta, jossa meidän on oltava mukana.

Hikikarpaloiden kihottua Nadalin otsalle Teknavin grillatessa, oli aika antaa miehelle niin sanotusti helpompi pallo: montaako Kiaa mies on ajanut yhteistyön aikana?

– No tämä on helpompi kysymys! Odotapas, niin lasken… Minulla on ollut Sportage, ProCeed, kaikkiaan noin kymmenen Kia-mallia, helpottuneena hymyilevä Mallorcan ja Manacorin kaupungin oma poika vastaa.

Kia on vahvasti sähköistymässä

Kian ”supersähköauto” on hinnoiteltu maltillisesti, sillä sen hinnat alkavat 48 820 eurosta Suomessa. Kalleimman tehoversion, GT-mallin, lähtöhinta on karvan verran yli 70 000 euroa.

– Kia panostaa sähköautoihin voimakkaasti tulevaisuudessa. Yhtiö esittelee yhteensä 11 täyssähköautomallia vuoteen 2026 mennessä. Kia tavoittelee globaalisti sähköautojen markkinajohtajan asemaa vuoteen 2030 mennessä, Kian PR-päällikkö Lauri Puintila raportoi Teknaville.

– Uskomme, että Kia EV6 puhuttelee ihan uusia käyttäjäryhmiä, ja se onkin herättänyt ennennäkemätöntä kiinnostusta niin meillä Suomessa kuin maailmallakin, hän paaluttaa.

Crossover-korimallinen uutuus on saatavilla sekä takavetoisena että nelivetoisena. Takaa raapivat ovat joko 170- tai 229-hevosvoimaisia malleja, nelivetoiset 234- ja 325-hummaisia – lippulaivamalli EV6 GT tuottaakin sitten nelivedolla huimat 585 hevosvoimaa. Tehoversio kiihtyy nollasta sataan vain 3,5 sekunnissa. ”Hitain” EV6 kelaa satasen nopeuteen 8,5 sekunnissa.

Akkukoot ovat 58 kWh ja 77,4 kWh. Suurimmalla akulla ja takavetoisella versiolla toimintamatka on yli 500 kilometrin lukemissa (WLTP), eksakti lupaus Kialta on 528 kilometriä. Sähkönkulutus on välillä 16,6-21,9 kWh mallista ja tehosta riippuen.

Nopeaa lataamista

EV6:n pystyy lataamaan tehokkaimmillaan 10 prosentin akkuvarauksesta 80 prosenttiin vain 18 minuutissa. Auto ottaa virtaa sisäänsä jopa 800 voltin erittäin nopealla latausmoodilla, jonka auto luo sähkömoottorin ja muuntimen avustuksella. Hieman hitaampaa nopeaa latausta auto hyödyntää 400 voltilla.

Vastuullisuudesta kielivät kierrätysmuovista valmistetut matot ja ovitaskut. Istuinmateriaaliksi voi valita vegaanisen nahan. Vannevaihtoehdot vaihtelevat 19- ja 21-tuumaisten kiekkojen välillä. EV6:n takuu on merkille tuttu seitsemän vuotta.