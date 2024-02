Opiskeluajan toimeentulo uhkaa jäädä entistä selvemmin omalle vastuulle, pelkäävät palkansaajajärjestöt

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti viime syksynä työryhmän kehittämään työuran aikaista jatkuvaa oppimista. Esillä on ollut opintolainaan perustuva malli, joka toteutettaisiin opintotuen kokonaisuudistuksen yhteydessä. Se taas on tällä tietoa tulossa voimaan vasta syksyllä 2027.

Työryhmän ehdotusten on määrä olla hallituksen käytössä, kun se huhtikuussa päättää lähivuosien talouspolitiikan linjoista. Selvää on, että työryhmä ei tule olemaan yksimielinen. Myös Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ennakoi työryhmältä laihoja tuloksia.

Nykyistä aikuiskoulutustukea on voinut saada opintoihin, jos takana on työhistoriaa vähintään kahdeksan vuotta. Tukea on maksettu enintään 15 kuukauden ajalta. Tuen käyttö on painottunut erityisesti sosiaali- ja terveysaloille.