Skotlannissa on seurattu puoli vuotta erikoista tilannetta, jossa itsejulistautuneen "afrikkalaisheimon" jäsenet eivät suostuneet poistumaan metsästä. Torstaina heidät poistettiin poliisivoimin.
Kolmen ihmisen muodostama "afrikkalainen heimo" on asustanut toukokuusta lähtien metsäalueella Jedburgissa, Skotlannissa. Heimon liikkestä on uutisoinut muun muassa BBC.
Heimo on ilmoittanut nimekseen "Kingdom of Kubala", eli Kubalan kuningaskunta.
BBC:n mukaan heimon perustivat ghanalainen Kofi Offeh, 36, ja zimbabwelainen Jean Gasho, 42, jotka saapuivat Jedburgin alueelle keväällä. Myöhemmin heidän joukkoonsa liittyi Texasista kotoisin oleva Kaura Taylor.
Kuvassa Kubalan kuningaskunnan jäsenet Kofi Offeh (keskellä), joka kutsuu itseään kuningas Ateheneksi, Jean Gasho, joka kutsuu itseään nimellä kuningatar Nandi ja heidän "palvelijattarensa" Kaura Taylor.Pako Mera/Alamy Live News
Kuukausia kestänyt häätöprosessi
Aluksi heimo asusti yksityisellä maalla, mutta maanomistaja sai oikeudelta luvan häätää heidät mailtaan.
Saatuaan lähtöpassit syyskuussa he asettuivat muutaman metrin päähän hallintoalueen omistamalle maalle.
Nyt myös Scottish Bordersin hallintoalue on saanut oikeudessa läpi heimon häädön mailtaan.
Heimo on vastustanut häätöjä sillä perusteella, että kyseinen maa-alue olisi varastettu heidän esi-isiltään 400 vuotta sitten.
Heimon jäsenet eivät ole totelleet poliisin poistumiskehotuksia, joten torstaiaamuna poliisit aloittivat leirin tyhjentämisen.
Heimolaiset striimasivat häädön suorana myös Tiktokiin, sillä Kubalan kuningaskunta on kerännyt varteenotettavan seuraajakunnan sosiaalisessa mediassa. Heillä on noin 100 000 seuraajaa Tiktokissa ja Facebookissa.
BBC:n mukaan leiri oli purettu kokonaan aamupäivään mennessä, ja heimon jäsenet on pidätetty maahantuloon liittyvien lakien rikkomisesta.